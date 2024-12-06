Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется еще один центр подготовки студентов
Второй флагманский центр практической подготовки колледжей появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» на Волгоградском проспекте. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Центр станет инновационным образовательным пространством, подобным запущенному ранее в индустриальном парке «Руднево».
«Высокое качество подготовки востребованных специалистов обеспечат передовые программы обучения, мастерские, оснащенные современным оборудованием, тесное сотрудничество с будущими работодателями», — написал Собянин в Telegram.
Новый центр спроектируют с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования столицы при участии промышленных предприятий. На площади 3 тысячи квадратных метров появятся высокотехнологичный комплекс из семи мастерских и лабораторий с промышленными станками. Как ожидается, здесь установят 69 единиц оборудования. Студенты смогут отрабатывать профессиональные навыки и решать реальные задачи, в их практической подготовке будут участвовать предприятия промышленности города, резиденты ОЭЗ.
Мощности центра позволят обучать до 1,5 тысячи человек в год. В числе доступных учащимся профессий — оператор станков с программным управлением, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, слесарь механосборочных работ, контролер качества. Планируется, что флагманский центр примет первых студентов в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru