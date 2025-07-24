Сергей Собянин сообщил о росте темпов реализации программы реновации

Градоначальник напомнил, что в программу реновации включены 5 176 домов. По его словам, это около 350 тысяч квартир, общая площадь которых составялет 16,4 млн квадратных метров.

Собянин отметил, что в рамках программы в эксплуатацию уже введены в эксплуатацию 6,2 млн квадратных метров нового жилья, на сегодняшний день в новое жильё переехали или находятся в процессе переезда около 220 тысяч москвичей.

Отмечается, что в Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе программа реновации полностью завершена.

Ранее глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков заявил, что в рамках программы реновации в Марьиной Роще построят трёхсекционный жилой дом на 380 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

