Сергей Собянин сообщил о росте темпов реализации программы реновации
В Москве постепенно растут темпы реализации программы реновации, летом текущего года к переселению одновременно приступили около 10 тысяч москвичей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что в программу реновации включены 5 176 домов. По его словам, это около 350 тысяч квартир, общая площадь которых составялет 16,4 млн квадратных метров.
Собянин отметил, что в рамках программы в эксплуатацию уже введены в эксплуатацию 6,2 млн квадратных метров нового жилья, на сегодняшний день в новое жильё переехали или находятся в процессе переезда около 220 тысяч москвичей.
Отмечается, что в Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе программа реновации полностью завершена.
Ранее глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков заявил, что в рамках программы реновации в Марьиной Роще построят трёхсекционный жилой дом на 380 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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