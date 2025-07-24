Новый дом по программе реновации возведут в Лосиноостровском районе Москвы
Новый дом по программе реновации построят на северо-востоке Москвы. Проект строительства трехсекционного здания на 401 квартиру уже согласован, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В Лосиноостровском районе построят еще одну новостройку для участников программы реновации. Трехсекционное здание появится на месте расселенных пятиэтажек на Минусинской улице. В нем будет 401 квартира с уже готовой отделкой», – уточнил Щербаков.
В новостройке все квартиры будут с уже готовой отделкой и предустановленным для переезда оборудованием, в том числе, сантехникой и светильниками. Часть из них адаптируют специально для проживания маломобильных граждан.
В нежилых помещениях первого этажа разместится диспетчерская служба с отдельным входом. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха. Придомовую территорию озеленят и благоустроят.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Хорошево-Мневниках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подачу газа в Армению из России приостановили до 26 июля
- Диетолог предупредила, что пищевые красители могут привести к слепоте
- В МИД Таиланда заявили о погибших при атаке со стороны Камбоджи
- Вассерман признался, что никогда не пользуется нейросетями в работе
- Стоматолог заявил, что отбеливающую зубную пасту должен назначать врач
- Самолет Ан-24 с пассажирами пропал с радаров в Приамурье
- Александр Демидов и «ДЕМИДОBAND» приглашает на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Над Крымом и Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
- Трамп: ЕС должен был заплатить США за оружие для Украины три года назад
- В Московском зоопарке появился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru