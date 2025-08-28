Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

Оборот пищевой промышленности вырос в Москве за первые шесть месяцев года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Выручка компаний города составила 468 млрд рублей и превысила на 15,5% в сопоставимых ценах показатели аналогичного периода прошлого года. В число лидеров вошли предприятия мясной промышленности (102,1 млрд рублей), заводы по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (68,1 млрд), производители напитков (55,9 млрд).

В Москве работает свыше 350 предприятий пищевой отрасли, это одно из ведущих направлений промышленности города, которое активно развивается. Предприятия наращивают мощности и внедряют современные технологии. Так, в ТиНАО создается масштабный пищевой кластер. На территории разместят предприятия, выпускающие мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, готовые блюда.

Столичный пищепром не только закрывает потребности москвичей. Жители других стран познакомились с продукцией из Москвы благодаря помощи центра поддержки экспорта, промышленности, инвестиционной деятельности «Моспром». По итогам первого полугодия 2025 года предприятия с производственными мощностями в столице нарастили экспорт пищевой продукции на 19%.

