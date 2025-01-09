Собянин: Более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Свыше 100 километров дорог построили в Москве за 2024 год, около 170 км планируют построить в городе в ближайшие годы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«За прошедший год дорожный каркас Москвы прирос более чем на 100 км. На карте Москвы появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов... 15 новых пешеходных переходов», – написал градоначальник на своем персональном сайте.

Так, в марте открыли после реконструкции движение по развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Ее пропускная способность выросла в 1,5 раза. Кроме того, были запущены путепровод через МЦД-3 у аэропорта Шереметьево, развязка на шоссе в сторону авиагавани, эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в направлении центра, съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное в сторону автодороги М-11 «Нева».

При этом в июле был открыт соединяющий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную пешеходный мост, а в августе завершили строительство участка трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», дорогу продлили от метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига. В сентябре открылся велопешеходный мост через Яузу, завершилась программа реконструкции развязок на МКАД и началось движение по Алтуфьевской развязке, в ТиНАО была открыта первая очередь дублера Калужского шоссе – трассы «Мамыри-Пенино-Шарапово».

«Запустили участок Московского скоростного диаметра от МКАД до Варшавского шоссе, включая тоннель, эстакаду со съездом с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области и автомобильный мост через реку Битца», – напомнил Собянин.

В декабре в столице запустили путепровод через МЦД-1 близ станции Бескудниково, открыли новый автодорожный тоннель под путями МЦД-4, мост через реку Москву в створе улицы Мясищева протяженностью 231 метр, пешеходный переход. Новый автомост соединил районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники, а также ЗАО и СЗАО. Кроме того, в Москве продлили МСД до Варшавского шоссе с эстакадой-съездом с внутренней стороны МКАД в направлении Подмосковья, тоннелем под Симферопольским шоссе, двумя пешеходными переходами. Завершение этого проекта со строительством транспортной связки на пересечении с трассой «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» запланировано на лето.

Как отметил Собянин, в ближайшие два года в Москве рассчитывают построить еще около 170 км дорог, 31 искусственное сооружение и 32 пешеходных перехода.

