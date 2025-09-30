Сергей Собянин сообщил о планах строительства дороги в Бирюлеве Западном
Дорогу, которая соединит сразу четыре улицы, построят в районе Бирюлево Западное в Москве. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новая дорога пройдет от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108 со съездами на Харьковский проезд, а также Медынскую улицу.
«Жителям района, в том числе домов по программе реновации, станет удобнее добираться до ближайших железнодорожных станций. В будущем — и до новой станции метро “Бирюлево”», — указал Собянин.
В планах властей организовать две круговые развязки на пересечении с Проектируемым проездом № 5108, Медынской улицей и Булатниковским проездом, оборудовать тротуары и велосипедную дорожку, установить современные автобусные павильоны.
Сейчас ведется проектирование дороги, строительство планируют завершить в 2028 году.
