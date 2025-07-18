Сергей Собянин сообщил о планах расширения сети летних лагерей для подростков

По его словам, в программу лагерных смен включены основы инженерной и тактической подготовки, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, управления дронами и ориентирования на местности. Будут проводиться спортивно-патриотические мероприятия.

Собянин указал, что лагеря оборудованы кондиционерами и датчиками противопожарной сигнализации, комфортными туалетами и душевыми с горячей водой. Для детей организовано пятиразовое питание. Имеется круглосуточная охрана.

«Сеть детских спортивно-патриотических палаточных лагерей будет расширена. Такое решение принято с учетом многочисленных положительных отзывов подростков и их родителей», - написал градоначальник.

Ранее телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» выяснил, что любимым фильмом россиян о пионерских лагерях стала сатирическая комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

