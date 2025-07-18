Сергей Собянин сообщил о планах расширения сети летних лагерей для подростков
В Москве в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые были открыты детские спортивно-патриотические палаточные лагеря, получившие имена выдающихся полководцев. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в программу лагерных смен включены основы инженерной и тактической подготовки, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, управления дронами и ориентирования на местности. Будут проводиться спортивно-патриотические мероприятия.
Собянин указал, что лагеря оборудованы кондиционерами и датчиками противопожарной сигнализации, комфортными туалетами и душевыми с горячей водой. Для детей организовано пятиразовое питание. Имеется круглосуточная охрана.
«Сеть детских спортивно-патриотических палаточных лагерей будет расширена. Такое решение принято с учетом многочисленных положительных отзывов подростков и их родителей», - написал градоначальник.
Ранее телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» выяснил, что любимым фильмом россиян о пионерских лагерях стала сатирическая комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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