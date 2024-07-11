Собянин: Территория у пруда «Быково Болото» в Зеленограде будет благоустроена

В 2023 году качественное общественное пространство района Матушкино пополнила пешеходная зона в четвертом микрорайоне, которая ведет от улицы Летчика Полагушина к Малому городскому пруду. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что были приведены в порядок дорожки и тропинки, поставлены новые детские площадки, организовано парковочное пространство. По словам Собянина, в этом сезоне запланировано комплексное благоустройство у пруда «Быково болото» и на прилегающих к нему территориях.

Мэр рассказал, что в последний раз территорию приводили в порядок в 2017 году, инфраструктура поизносилась и требует обновления. По его словам, существующее зонирование будет сохранено, при этом установят теннисный корт и скейтпарк.

