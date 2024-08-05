Сергей Собянин: Реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году
Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр процесса реконструкции ул. Сельскохозяйственная – участка от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда, завершить проект планируется в 2025 году. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что речь идет о создании нового хордового сообщения от Ботанического сада до Новодачного шоссе. Протяженность улично-дорожной сети составит около 16 км. Благодаря проекту улучшится транспортная доступность около 500 тысяч москвичей. Сейчас реализуется первый этап - реконструкция ул. Сельскохозяйственная и прилегающей улично-дорожной сети. Сейчас готовность объекта со составляет 40%, завершить работу планируют в 2025 году.
Вторым этапом будет построен путепровод через ж/д пути, соединяющий ул. Костромскую и Юрловский проезд, а третий этап предполагает строительство нового участка магистрали «Северный – Отрадное» от ул. Череповецкая до Алтуфьевского шоссе.
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