Сергей Собянин: Реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Он отметил, что речь идет о создании нового хордового сообщения от Ботанического сада до Новодачного шоссе. Протяженность улично-дорожной сети составит около 16 км. Благодаря проекту улучшится транспортная доступность около 500 тысяч москвичей. Сейчас реализуется первый этап - реконструкция ул. Сельскохозяйственная и прилегающей улично-дорожной сети. Сейчас готовность объекта со составляет 40%, завершить работу планируют в 2025 году.

Вторым этапом будет построен путепровод через ж/д пути, соединяющий ул. Костромскую и Юрловский проезд, а третий этап предполагает строительство нового участка магистрали «Северный – Отрадное» от ул. Череповецкая до Алтуфьевского шоссе.







