Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро
Строительство сразу трех новых линий метро - Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской - идет в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Всего в городе возводят около 30 новых станций.
В 2024-2025 годах был открыт основной участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новомосковской», сейчас в столице готовятся к старту строительства второго участка до Троицка. При этом первый участок Рублево-Архангельской линии планируют запустить в следующем году. В то же время началось строительство Бирюлевской линии.
Как отметил Собянин, протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с десятью станциями, пересадками на Замоскворецкую, Троицкую, Большую кольцевую линию, МЦК, Павелецкое направление Московской железной дороги. Метро появится в больших районах в Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, улучшит транспортное обслуживание районов Даниловского, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно. По словам мэра, ведется строительство станций «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар».
Так, «ЗИЛ» разместится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, станция станет пересадочной на Троицкую линию и МЦК. Здесь почти на 100% готовы ограждающие конструкции, на 55% - разработка грунта и пересадка на Троицкую линию. «Остров Мечты» будет находиться между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. Ограждающие конструкции станции уже завершили, проводятся разработка котлована и проходка тоннеля до станции «Кленовый бульвар». Последняя откроется у пересечения одноименного бульвара с улицей Новинки. Сооружение ограждающих конструкций выполнили уже на 66%, продолжается разработка грунта котлована.
Еще семь станций линии – «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Бирюлево» – находятся в стадии проектирования. В то же время в Москве начали строительство электродепо «Бирюлевское», которое будет обслуживать подвижной состав линии. Депо разместят в Бирюлеве Западном на участке площадью более 15,6 гектара, оно будет включать 14 зданий и сооружений.
