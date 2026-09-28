Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино

Комплексная реставрация усадьбы стартовала в 2013 году. В сентябре прошлого года исторический облик вернули Египетскому павильону, который был построен по принципу римского атриума с застекленным световым колодцем посередине свода, опирающегося на четыре колонны из искусственного мрамора. Исторически он служил парадной столовой и малой сценой для концертов и небольших спектаклей.

В настоящее время в отреставрированном павильоне размещена экспозиция «В гостях у графа Шереметева». В ней представлено свыше 370 музейных предметов, погружающих посетителей в атмосферу XVIII века.

Также был открыт самый богато декорированный Итальянский павильон. В ходе работ были бережно отреставрированы интерьеры, включая подлинные французские обои конца XVIII века, золочёную резьбу, лепнину и декор из папье-маше, а также ткани, колонны, пилястры, зеркала, камины и печи с керамическими элементами декора. Также работы затронули и основные конструкции павильона: фундамент, стены и кровлю. Приведены в порядок историческая отделка фасадов, окна, двери с подлинной фурнитурой и многое другое.

Кроме того, была отреставрирована Ротонда Итальянского павильона, где особую ценность представляет интерьер кабинета Александра II. В преобразившемся павильоне посетители вновь могут увидеть античную скульптуру из коллекции Шереметева.

По словам Собянина, продолжается реставрация помещений парадной анфилады и картинной галереи Останкинского дворца-театра. Планируется воссоздать регулярную планировку усадебного парка. Реставрацию дворца-театра и благоустройство парка планируется завершить в 2027–28 гг.

«Мы приступили к реставрации центрального ядра, — театрального дворца. Надеюсь, что в ближайшие два года эта уникальная, кропотливая работа будет завершена. Хотел поблагодарить всех, кто болеет за возрождение этого уникального места, уникального театра», — отметил градоначальник.

Усадьба Останкино — это архитектурный ансамбль XVII–XVIII веков, расположенный в одноименном районе на северо-востоке Москвы. Её площадь составляет около 15 гектаров, а исторические строения занимают пять тысяч квадратных метров. Усадьба - бывшая загородная резиденция графов Шереметевых, которую посещали российские императоры Павел I, Александр I и Александр II, а также польский король Станислав Август Понятовский. Является объектом культурного наследия федерального значения.

