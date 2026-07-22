Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова
Модернизация многопрофильной Городской клинической больницы им. В.М. Буянова не закончилась. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотревший ход работ.
Он отметил, что в прошлом году был открыт флагманский центр ГКБ им. Буянова, а в настоящее время идёт реконструкция главного корпуса. Здесь, наряду с круглосуточным стационаром, появится стационар кратковременного пребывания. Это позволит больнице оказать помощь большему числу нуждающихся пациентов.
Работы по обновлению главного (лечебного) корпуса ГКБ им. Буянова стартовали в марте 2025 года. В ходе реконструкции будет обустроен навесной вентилируемый фасад, заменены окна и отремонтирована кровля. Кроме того, выполняется модернизация систем кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации, предусмотрен капитальный ремонт помещений первого, второго и 12-го этажей, общая площадь которых превышает 9,8 тысячи квадратных метров. Также запланированы перепланировка и отделка современными качественными материалами, ремонт входных групп.
На первом этаже медучреждения обустроят несколько дополнительных входов, благодаря чему будут разделены потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа превратят в светлый холл с комфортной зоной ожидания, а также аптекой, магазином и кафе.
В обновлённых помещениях главного корпуса предусмотрено размещение межокружных отделений рассеянного склероза и пароксизмальных состояний. При этом одна из главных задач реконструкции – это создание стационара кратковременного пребывания, в том числе амбулаторно-поликлинической помощи. По оценкам, он сможет принимать до 20 тысяч пациентов в год. Будут оборудованы операционные с самым современным оборудованием, комфортные палаты с безбарьерной средой, удобные зоны ожидания. В результате пациенты будут получать весь объём медпомощи, необходимой для выздоровления, однако время, проведённое ими в больнице, скоратится.
«Параллельно с этим проводится комплексное благоустройство территории больницы, что позволит создать комфортную исцеляющую среду для пациентов, их родных и близких», – указал Собянин, добавив, что особое внимание будет уделено освещению и озеленению, а также её приспособлению для маломобильных граждан.
Реконструкцию главного корпуса ГКБ им. Буянова планируется завершить в 2026 году. После этого расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. Возможности амбулаторного приёма, которые на даннй момент составляют свыше 100 тысяч посещений в год, вырастут примерно на 20%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Журова заявила, что Инфантино может справиться с задачами на посту главы ООН
- Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Гнатова
- В России не поверили, что Япония получит ядерное оружие
- Российских туристов успокоили на фоне сообщений о вспышках Коксаки в Турции
- В России не исключили, что Федоров может начать президентскую кампанию
- Кардиолог назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день
- Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов
- Имидж вместо прибыли: Сколько зарабатывают артисты на грандиозных шоу
- Бизнесы Григория Лепса задолжали налоговикам более полумиллиона рублей
- Рубио назвал США единственной страной, способной завершить конфликт на Украине