Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

Он отметил, что в прошлом году был открыт флагманский центр ГКБ им. Буянова, а в настоящее время идёт реконструкция главного корпуса. Здесь, наряду с круглосуточным стационаром, появится стационар кратковременного пребывания. Это позволит больнице оказать помощь большему числу нуждающихся пациентов.

Работы по обновлению главного (лечебного) корпуса ГКБ им. Буянова стартовали в марте 2025 года. В ходе реконструкции будет обустроен навесной вентилируемый фасад, заменены окна и отремонтирована кровля. Кроме того, выполняется модернизация систем кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации, предусмотрен капитальный ремонт помещений первого, второго и 12-го этажей, общая площадь которых превышает 9,8 тысячи квадратных метров. Также запланированы перепланировка и отделка современными качественными материалами, ремонт входных групп.

На первом этаже медучреждения обустроят несколько дополнительных входов, благодаря чему будут разделены потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа превратят в светлый холл с комфортной зоной ожидания, а также аптекой, магазином и кафе.

В обновлённых помещениях главного корпуса предусмотрено размещение межокружных отделений рассеянного склероза и пароксизмальных состояний. При этом одна из главных задач реконструкции – это создание стационара кратковременного пребывания, в том числе амбулаторно-поликлинической помощи. По оценкам, он сможет принимать до 20 тысяч пациентов в год. Будут оборудованы операционные с самым современным оборудованием, комфортные палаты с безбарьерной средой, удобные зоны ожидания. В результате пациенты будут получать весь объём медпомощи, необходимой для выздоровления, однако время, проведённое ими в больнице, скоратится.

«Параллельно с этим проводится комплексное благоустройство территории больницы, что позволит создать комфортную исцеляющую среду для пациентов, их родных и близких», – указал Собянин, добавив, что особое внимание будет уделено освещению и озеленению, а также её приспособлению для маломобильных граждан.

Реконструкцию главного корпуса ГКБ им. Буянова планируется завершить в 2026 году. После этого расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. Возможности амбулаторного приёма, которые на даннй момент составляют свыше 100 тысяч посещений в год, вырастут примерно на 20%.

