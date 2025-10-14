Сергей Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в районе Метрогородок
Реконструкцию дорог проведут в Москве в одной из крупнейших бывших промзон — Калошине. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«Обновим участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277», — отметил градоначальник.
Кроме того, в районе улицы Пермской построят новую связку с Московским скоростным диаметром.
На улицах планируют установить современные остановки, модернизировать инженерные сети, благоустроить территорию. Маршруты наземного транспорта будут скорректированы, чтобы связать новые жилые комплексы и станции рельсового каркаса.
Транспортная доступность Метрогородка значительно увеличится, это особенно важно для активно развивающихся территорий Калошина, где живут почти 40 тысяч человек. Завершение работ ожидается в 2028 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США могут поставить Киеву 20-50 ракет Tomahawk
- В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждены частные дома
- Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
- СМИ: Актеру Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем
- Биржевые цены на золото и серебро обновили рекорды
- Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира «демонической ведьмой»
- «Закончить с Россией»: Окрыленный сделкой по Газе Трамп примет Зеленского
- Блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей
- Актер Алек Болдуин и его брат попали в аварию в США
- Над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru