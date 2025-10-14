Сергей Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в районе Метрогородок

Реконструкцию дорог проведут в Москве в одной из крупнейших бывших промзон — Калошине. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«Обновим участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277», — отметил градоначальник.

Кроме того, в районе улицы Пермской построят новую связку с Московским скоростным диаметром.

На улицах планируют установить современные остановки, модернизировать инженерные сети, благоустроить территорию. Маршруты наземного транспорта будут скорректированы, чтобы связать новые жилые комплексы и станции рельсового каркаса.

Транспортная доступность Метрогородка значительно увеличится, это особенно важно для активно развивающихся территорий Калошина, где живут почти 40 тысяч человек. Завершение работ ожидается в 2028 году.

