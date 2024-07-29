Ефимов: Инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке Москвы

Правообладатели и девелоперы реорганизуют земельные участки площадью около 75 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на юго-востоке Москвы (районы Печатники, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино), заявил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», – отметил заммэра.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на месте промзоны «Южный порт» благоустроят набережную и возведут свыше миллиона «квадратов» жилья и 415 тысяч квадратных метров деловой и социальной недвижимости. Площадь реорганизуемой территории составит около 40 га

Всего в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ общей площадью более 3100 га.