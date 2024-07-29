Ефимов: Инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке Москвы
Правообладатели и девелоперы реорганизуют земельные участки площадью около 75 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на юго-востоке Москвы (районы Печатники, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино), заявил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», – отметил заммэра.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на месте промзоны «Южный порт» благоустроят набережную и возведут свыше миллиона «квадратов» жилья и 415 тысяч квадратных метров деловой и социальной недвижимости. Площадь реорганизуемой территории составит около 40 га
Всего в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ общей площадью более 3100 га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов
- Задержан курьер, причастный к хищению 45 млн рублей у Радзинского
- Бразильскую спортсменку выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни
- Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова
- В Волгоградской области запустили Telegram-канал для людей с ВИЧ
- ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска
- «Пёсни для пёсиков»: Российские музыканты записали альбом для грустящих дома собак
- При размыве на Беломорканале в Карелии погиб один человек
- В Лисичанске при атаке дрона ВСУ пострадала пожилая женщина
- «Собиратель душ» с Кейджем показал в России самый успешный старт лета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru