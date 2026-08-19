Он рассказал, что за последние годы в Луганске модернизировали поликлинику, два корпуса больницы: амбулаторный и женскую консультацию, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. Ещё одно медучреждение привели в порядок в городе Счастье.

В настоящее время в столице ЛНР идёт реконструкция четырёхэтажного корпуса больницы. Её общая площадь составляет 3 780 квадратных метров. Проект, который реализуют столичные специалисты, предусматривает восстановление несущих конструкций, ремонт крыши и фасада, замену окон, дверей и полов. Кроме того, будет выполнена комплексная модернизация инженерных коммуникаций, вентиляции и кондиционирования. Особое внимание уделят замене системы медицинских газов.

По окончании работ в больнице появится полноценное приёмное отделение, а также современный операционный блок. Здесь будут созданы комфортные условия для работы врачей и лечения пациентов. Все работы, в том числе благоустройство прилегающей территории площадью 1,2 гектара, планируется завершить до конца года.

Что касается Донецка, то зедь московскими специалистами была выполнена реконструкция трёх корпусов крупнейшего медучреждения города: поликлиники, диагностического центра и отделения кардиохирургии.

«С 2022 года по соглашению с правительствами Луганской и Донецкой народных республик столичные специалисты восстанавливают жилые дома, больницы, инженерные сети и обустраивают общегородские пространства — все по московским стандартам», — написал Собянин.

Ранее градоначальник отметил, что Москва занимается восстановлением Луганска и Донецка на системной основе. В частности, за 2022-2025 годы усилиями московских специалистов в столицах ЛНР и ДНР были восстановлены более 2,6 млн квадратных метров дорог и свыше 1,1 километра инженерных сетей, а также 2491 сооружение и здание. Кроме того, аварийные бригады столичных коммунальных служб круглосуточно дежурят в городах даже в праздничные дни, помогая местным специалистам.

Собянин указал, что в текущем году также запланирована реконструкция зданий школы № 9 в Донецке и школы № 57 имени Г.С. Петрова, головного здания гимназии № 52 и здания учебно-воспитательного объединения «Академия детства» в Луганске. По его словам, города-побратимы Москвы также получат сервисы «Московской электронной школы».

