Собянин: Москва продолжает поддерживать Донецк и Луганск
Москва продолжает помогать Луганску и Донецку. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, за 2022-2025 годы усилиями московских специалистов в городах-побратимах были восстановлены более 2,6 млн квадратных метров дорог и свыше 1,1 километра инженерных сетей, а также 2491 сооружение и здание. Работа продолжится и в 2026 году, пообещал Собянин.
Мэр добавил, что аварийные бригады московских коммунальных служб круглосуточно дежурят в Луганске и Донецке даже в праздничные дни, помогая местным специалистам.
Кроме того, в Донецке продолжается ликвидация последствий обстрелов — восстанавливаются остекление, кровли и конструкции. Также 135 единиц техники задействованы в круглосуточном развозе воды.
Уже завершены основные работы на ряде крупных объектов: в частности, выполнен капремонт трехэтажного здания поликлиники 1950 года постройки. Оно прошло через полное обновление — от внутренней отделки помещений до замены инженерных систем и перекрытий. Кроме того, восстановлено здание музыкальной школы, где были заменены инженерные коммуникации, появились восемь специализированных классов для групповых и индивидуальных занятий и актовый зал на 45 мест. Школа полностью приспособлено для маломобильных жителей.
Также продолжается восстановление одной из школ Донецка: основные работы уже выполнены, специалисты готовятся к благоустройству пришкольной территории и отделке здания. Школа откроет двери для учеников в новом учебном году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек
- От шпионов до киберпанка в СССР: Названы самые ожидаемые видеоигры 2026 года
- СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию
- Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле
- В Крыму обозначили основное условие разрешения российско-украинского конфликта
- СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
- В России появятся врачи по здоровому долголетию
- СМИ: Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине
- Волна сокращений или хайп? Как ИИ изменит рынок труда в 2026 году
- Собянин: При подлете к Москве сбили 14 беспилотников за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru