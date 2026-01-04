Собянин: Москва продолжает поддерживать Донецк и Луганск

Москва продолжает помогать Луганску и Донецку. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, за 2022-2025 годы усилиями московских специалистов в городах-побратимах были восстановлены более 2,6 млн квадратных метров дорог и свыше 1,1 километра инженерных сетей, а также 2491 сооружение и здание. Работа продолжится и в 2026 году, пообещал Собянин.

Мэр добавил, что аварийные бригады московских коммунальных служб круглосуточно дежурят в Луганске и Донецке даже в праздничные дни, помогая местным специалистам.

Кроме того, в Донецке продолжается ликвидация последствий обстрелов — восстанавливаются остекление, кровли и конструкции. Также 135 единиц техники задействованы в круглосуточном развозе воды.

Уже завершены основные работы на ряде крупных объектов: в частности, выполнен капремонт трехэтажного здания поликлиники 1950 года постройки. Оно прошло через полное обновление — от внутренней отделки помещений до замены инженерных систем и перекрытий. Кроме того, восстановлено здание музыкальной школы, где были заменены инженерные коммуникации, появились восемь специализированных классов для групповых и индивидуальных занятий и актовый зал на 45 мест. Школа полностью приспособлено для маломобильных жителей.

Также продолжается восстановление одной из школ Донецка: основные работы уже выполнены, специалисты готовятся к благоустройству пришкольной территории и отделке здания. Школа откроет двери для учеников в новом учебном году.

