Сергей Собянин рассказал о планах развития московского кинокластера
Москва в текущем году намерена завершить создание не менее десяти декораций кинопарка «Москино», возвести многофункциональный павильон для киносферы, продолжить модернизацию киностудии имени Горького. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
Так, планируется завершить в том числе работу над декорациями «Уездный европейский город», «Крепость», «Ближневосточные города», «Шахты», «Русский средневековый город».
«Построим многофункциональный павильон, складской комплекс, многоуровневую парковку, гостиничный комплекс. Также откроем филиал Московского музея транспорта», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в столице продолжится модернизация киностудии имени Горького, площадь рабочих пространств вырастет вдвое, почти до 100 тысяч квадратных метров.
Собянин напомнил, что в сентябре была открыта первая очередь кинопарка «Москино», в нее вошли 24 натурные площадки, четыре павильона, шесть объектов инфраструктуры. В конце прошлого года стали доступны еще шесть локаций. Всего за 2024 год на площадках Московского кинокластера сняли около 120 проектов - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru