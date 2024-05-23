Сергей Собянин рассказал о масштабной программе фестиваля «Рыбная неделя»

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» откроется 24 мая в российской столице. Это уже восьмое такое мероприятие, на это раз оно пройдет на 31 площадке в разных районах мегаполиса в рамках проекта «Лето в Москве», рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, на площадках будет представлен самый широкий ассортимент рыбы и морепродуктов от российских производителей, а также из стран ближнего зарубежья, в общей сложности — свыше 600 наименований. Кроме того, гости смогут продегустировать готовые блюда.