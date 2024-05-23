Сергей Собянин рассказал о масштабной программе фестиваля «Рыбная неделя»

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» откроется 24 мая в российской столице. Это уже восьмое такое мероприятие, на это раз оно пройдет на 31 площадке в разных районах мегаполиса в рамках проекта «Лето в Москве», рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, на площадках будет представлен самый широкий ассортимент рыбы и морепродуктов от российских производителей, а также из стран ближнего зарубежья, в общей сложности — свыше 600 наименований. Кроме того, гости смогут продегустировать готовые блюда.

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Для гостей будут доступны кулинарные мастер-классы. В фестивальной программе решили также поучаствовать более трех тысяч сетевых магазинов, свыше 140 рынков и ярмарок. Также будет организован чемпионат по рыбной ловле – как для профессионалов, так и для любителей.

В субботу, 25 мая состоится костюмированная сап-регата, а на следующий день, в воскресенье – пройдут соревнования за обладание кубком «Москва — на волне». Кроме того, можно будет присоединиться к сап-экскурсии по красивым городским площадкам, узнать много нового и интересного. Ждёт посетителей и другая культурная программа.

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:МоскваФестивальРыба

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