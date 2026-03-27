Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации в Рязанском районе Москвы

Градоначальник уточнил, что речь идёт о доме на улице Михайлова, 15. Сюда переедут 119 семей из дома №10 по улице Коновалова.

По его словам, рядом с ЖК были обустроены спортивная и детская площадки, зоны для тихого отдыха. Также установлено современное освещение, работает система видеонаблюдения.

«Неподалёку находятся скверы «Плющево» и «Ракета», а также Кусковский лесопарк, школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, спортклубы и кафе», - указал мэр.

Он добавил, что всего в Рязанском районе в программу реновации включены 72 дома, в новые квартиры должны переехать примерно более 14 тысяч человек.

Ранее председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что согласован проект строительства многоквартирного дома по программе реновации в районе Коптево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

