Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации в Рязанском районе Москвы
Ещё одна новостройка в Рязанском районе была возведена и передана под заселение по программе реновации. Об этом в своём канале в Max заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что речь идёт о доме на улице Михайлова, 15. Сюда переедут 119 семей из дома №10 по улице Коновалова.
По его словам, рядом с ЖК были обустроены спортивная и детская площадки, зоны для тихого отдыха. Также установлено современное освещение, работает система видеонаблюдения.
«Неподалёку находятся скверы «Плющево» и «Ракета», а также Кусковский лесопарк, школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, спортклубы и кафе», - указал мэр.
Он добавил, что всего в Рязанском районе в программу реновации включены 72 дома, в новые квартиры должны переехать примерно более 14 тысяч человек.
Ранее председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что согласован проект строительства многоквартирного дома по программе реновации в районе Коптево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
