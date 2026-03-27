Ефимов: В Гольянове 13 домов полностью расселили по реновации в 2025 году

В рамках программы реновации в 2025 году в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы полностью расселили около тысячи семей — они жили в 13 домах старого жилого фонда. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, темпы реновации в Гольянове впечатляют: за прошлый год свыше 2,5 тысячи москвичей получили квартиры в современных жилых комплексах. Такой результат — один из самых высоких среди районов столицы.



«Под заселение участникам программы реновации переданы шесть зданий, еще семь находятся в процессе строительства. Всего в Гольянове в действующую программу реновации включен 101 дом, планируется переселить в новые квартиры с улучшенной отделкой более 25,3 тысячи жителей района», – рассказал Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.



Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, освобожденные после расселения дома демонтируют, а на их месте обустроят стартовые площадки для дальнейшего строительства. Будущие жилые комплексы получат всю необходимую инфраструктуру. Новые дома возводят с применением инновационных технологий и из современных отечественных материалов — благодаря этому срок их эксплуатации составит 100 лет и более.



Программа реновации охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить ее реализацию. В частности, он сообщал, что в новую квартиру по этой программе переедет каждый четвертый житель района Коптево.

