Ефимов: В Гольянове 13 домов полностью расселили по реновации в 2025 году
В рамках программы реновации в 2025 году в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы полностью расселили около тысячи семей — они жили в 13 домах старого жилого фонда. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, темпы реновации в Гольянове впечатляют: за прошлый год свыше 2,5 тысячи москвичей получили квартиры в современных жилых комплексах. Такой результат — один из самых высоких среди районов столицы.
«Под заселение участникам программы реновации переданы шесть зданий, еще семь находятся в процессе строительства. Всего в Гольянове в действующую программу реновации включен 101 дом, планируется переселить в новые квартиры с улучшенной отделкой более 25,3 тысячи жителей района», – рассказал Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.
Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, освобожденные после расселения дома демонтируют, а на их месте обустроят стартовые площадки для дальнейшего строительства. Будущие жилые комплексы получат всю необходимую инфраструктуру. Новые дома возводят с применением инновационных технологий и из современных отечественных материалов — благодаря этому срок их эксплуатации составит 100 лет и более.
Программа реновации охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить ее реализацию. В частности, он сообщал, что в новую квартиру по этой программе переедет каждый четвертый житель района Коптево.
Горячие новости
- Три человека погибли при крушении вертолета на Гавайях
- Стубб заявил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
- Трамп готовит решающий удар по Ирану на фоне «успешных» переговоров
- СМИ: В США провели испытания неизвестной ракеты
- В Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации
- «АвтоВАЗ» весной введет подписку на Lada Vesta
- Гергиев: Большой театр «щедро отпразднует» 250-летие в конце года
- Экс-министр экономики заявил, что налог на СБП заставит россиян уйти в наличные
- Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке
- Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА