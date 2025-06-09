Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя «Лета в Москве»
Мероприятие «Лето в Москве» за неделю уже охватило более 6,3 млн посетителей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в парке искусств «Музеон» прошёл Московский детский фестиваль искусств «Небо», в музее-заповеднике «Коломенское» отпраздновали Международный день защиты детей, в парке «Зарядье» состоялся фестиваль «Научфест. Человек-наук», а в кинопарке «Москино» и Измайловском парке москвичей и гостей гостей города развлекали циркачи.
«Полмиллиона гостей в первую неделю лета приняли московские парки. Они предлагают активности на любой вкус и возраст», - написал градоначальник.
Мэр отметил, что на Северном и Южном речных вокзалах столицы впервые прошли Дни финансовой грамотности.
Он добавил, что на ВДНХ в течение трёх месяцев пройдут музыкальные фестивали и концерты, спортивные соревнования и гастрономические праздники.
Ранее Собянин заявил, что четыре больших спортивных фестиваля пройдут в Москве в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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