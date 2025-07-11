Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
Москва активно помогает российским военным отражать атаки беспилотников. Об этом в интерьвю РИА Новости заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, для этого город использует все свои технологические и информационные достижения, параллельно обеспечмвая «строительство новых позиций и взаимодействие между различными службами».
Собянин отметил, что в обеспечении безопасности принимают участие Росгвардия, МВД, система 112, городские аварийные службы и москвичи.
«Совместная работа всех этих структур и служб создала эффективную систему защиты Москвы», - заключил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в результате отражения атаки беспилотников ВСУ, один из них упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru