Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

По его словам, для этого город использует все свои технологические и информационные достижения, параллельно обеспечмвая «строительство новых позиций и взаимодействие между различными службами».

Собянин отметил, что в обеспечении безопасности принимают участие Росгвардия, МВД, система 112, городские аварийные службы и москвичи.

«Совместная работа всех этих структур и служб создала эффективную систему защиты Москвы», - заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве в результате отражения атаки беспилотников ВСУ, один из них упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

