Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО
Артисты Москонцерта провели в приграничных регионах страны, на новых территориях и в зоне специальной военной операции более 870 выступлений, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что артисты воодушевляют бойцов песнями, привозят весточки от родных, раздают гуманитарную помощь. В Курскую и Белгородскую области столичные артисты всегда едут с гуманитарной помощью. Для детей проводят мастер-классы, для взрослых выступают с концертами.
В конце сентября артисты культбригады Москонцерта также посетили столичный Единый пункт отбора на военную службу по контракту. В частности, перед военнослужащими выступили Павел Быков, Ольга Кузнецова, Сергей Борзов и Эльвира Сабанова, которые исполнили несколько песен, а также пожелали терпения и стойкости.
Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин заявил, что кульбригада присутствует на пункте отбора с первых дней его работы, поддерживая тех, кто принял решение поступить на военную службу.
Ранее сообщалось, что мультфильм «Минута памяти святой», посвященный бойцам спецоперации и ветеранам Великой Отечественной войны, создан воспитанниками центра внешкольной работы «На Сумском». Это первая компьютерная анимация старших ребят группы углубленного уровня студии «Трям!». Работа победила в городском конкурсе мультимедиа «Мы москвичи». Дошкольники подготовили для участников СВО рисунки с пожеланиями, которые также появляются в мультфильме.
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