Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

В конце сентября артисты культбригады Москонцерта также посетили столичный Единый пункт отбора на военную службу по контракту. В частности, перед военнослужащими выступили Павел Быков, Ольга Кузнецова, Сергей Борзов и Эльвира Сабанова, которые исполнили несколько песен, а также пожелали терпения и стойкости.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин заявил, что кульбригада присутствует на пункте отбора с первых дней его работы, поддерживая тех, кто принял решение поступить на военную службу.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Минута памяти святой», посвященный бойцам спецоперации и ветеранам Великой Отечественной войны, создан воспитанниками центра внешкольной работы «На Сумском». Это первая компьютерная анимация старших ребят группы углубленного уровня студии «Трям!». Работа победила в городском конкурсе мультимедиа «Мы москвичи». Дошкольники подготовили для участников СВО рисунки с пожеланиями, которые также появляются в мультфильме.

