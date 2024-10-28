Как московские магазины и салоны красоты помогают участникам СВО

Владельцы торговых точек из Новомосковского, Троицкого и Восточного административных округов отправили теплые перчатки, а из Северного Чертанова на фронт послали тысячу костюмов из флиса.

Цветочный магазин в Измайлово собрал одежды на нужды СВО на сумму 45 тысяч рублей, а из Нагатинского Затона и Сватовского района в ЛНР военному батальону «Шторм» отправили футболки.

Помимо этого, от владельцев салонов красоты в Косино-Ухтомском районе бойцы получили термобелье. Также сотрудники магазина молочных продуктов Останкинского района собрали и передали военным резиновые сапоги, а из ЮАО бойцам послали 100 пар ботинок.

