Сергей Собянин провел личный прием граждан

В числе обратившихся была Мария Бондаренко, которая попросила ускорить открытие пожарного депо в деревне Никульское в районе Щербинка. Градоначальник отметил, сам объект уже построен, и службы МЧС «через несколько месяцев будут обеспечивать пожарную безопасность в районе».

Специалист музейного комплекса Московского городского педуниверситета Наталья Блинова обратилась к Собянину с вопросом о капитальной реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Акведук через реку Яузу».

«Это действительно уникальное сооружение... мы приняли решение его заново ремонтировать, отреставрировать... Я возьму этот вопрос себе на контроль... Надеюсь, что в этом году все работы будут завершены», - заявил мэр.

Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

