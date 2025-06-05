Сергей Собянин провел личный прием граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин провёл личный приём граждан в администрации Президента РФ. В своём Telegram-канале он рассказал, что вопросы ему задавали как в офлайн-режиме, так и по видеосвязи.
В числе обратившихся была Мария Бондаренко, которая попросила ускорить открытие пожарного депо в деревне Никульское в районе Щербинка. Градоначальник отметил, сам объект уже построен, и службы МЧС «через несколько месяцев будут обеспечивать пожарную безопасность в районе».
Специалист музейного комплекса Московского городского педуниверситета Наталья Блинова обратилась к Собянину с вопросом о капитальной реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Акведук через реку Яузу».
«Это действительно уникальное сооружение... мы приняли решение его заново ремонтировать, отреставрировать... Я возьму этот вопрос себе на контроль... Надеюсь, что в этом году все работы будут завершены», - заявил мэр.
Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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