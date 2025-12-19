Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Правительство Москвы присвоило статус технопарка новым площадкам «Медтех.Москва» и «Дом легпрома», статус якорного резидента технопарка «Калибр» - компании «Инновационные карточные технологии». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Технопарк «Медтех.Москва» находится в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, дом 96. Суммарная площадь его помещений составляет 13,8 тысячи квадратных метров. Площадка специализируется на разработке биомедицинских технологий, поиске и внедрении инноваций в городское здравоохранение. Технопарком управляет компания АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении».

«Для трансляции научных разработок в клиническую практику в технопарке развивается исследовательская инфраструктура: биобанк, центр коллективного пользования “Омиксные технологии”, производство компонентов для клеточных технологий... производство тест-систем на основе ПЦР», — указал Собянин.

В «Медтех.Москва» размещено около 40 компаний-резидентов с более 300 сотрудников. В их числе «Майлаборатори», «Марлин Биотех», «Генлаб».

