Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка
Правительство Москвы присвоило статус технопарка новым площадкам «Медтех.Москва» и «Дом легпрома», статус якорного резидента технопарка «Калибр» - компании «Инновационные карточные технологии». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Технопарк «Медтех.Москва» находится в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, дом 96. Суммарная площадь его помещений составляет 13,8 тысячи квадратных метров. Площадка специализируется на разработке биомедицинских технологий, поиске и внедрении инноваций в городское здравоохранение. Технопарком управляет компания АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении».
«Для трансляции научных разработок в клиническую практику в технопарке развивается исследовательская инфраструктура: биобанк, центр коллективного пользования “Омиксные технологии”, производство компонентов для клеточных технологий... производство тест-систем на основе ПЦР», — указал Собянин.
В «Медтех.Москва» размещено около 40 компаний-резидентов с более 300 сотрудников. В их числе «Майлаборатори», «Марлин Биотех», «Генлаб».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Google оштрафовали на 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
- Владимир Путин начал прямую линию
- Премьер Бельгии пошутил, что у него есть дача в Петербурге
- Минобороны Белоруссии: Наращивать группировку войск с РФ не планируется
- Россиян напугали «серыми» гаджетами на маркетплейсах в следующем году
- Врач-гинеколог объяснила, для чего нужна аудиозапись в родильных залах
- Глобальный кризис: Нехватка недорогих процессоров подстегнет рост цен на гаджеты
- В Белоруссии рассказали о подготовке «Орешника» к постановке на боевое дежурство
- Депутат Лантратова высказалась о ситуации с переводом студентов из МГПУ
- В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru