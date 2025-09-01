Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с началом учебного года учащихся школы №1770 в Нагатинском Затоне. Об этом градоначальник рассказал в своем канале.

Как напомнил Собянин, учреждение реконструировали по программе «Моя школа». Основное внимание уделяется организации современной образовательной среды для ребят и педагогов.

«В соответствии с заданными высокими критериями в обновленном здании обустроили: универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями для дополнительного естественного освещения; пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах; многофункциональное пространство для проведения мероприятий и современную медиатеку», - указал мэр.

Кроме того, в школе появились лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, спортивные и гимнастический залы. При этом на прилегающей территории обустроили беговую дорожку, волейбольные, баскетбольные площадки, игровые комплексы, зоны тихого отдыха, парковки для самокатов и велосипедов.

Всего в 2024/25 учебном году полностью реконструировали 51 школу Москвы, все они открыли двери для учеников 1сентября.

В заключение Сергей Собянин поздравил ребят с Днем знаний, пожелав новых достижений и успехов.

