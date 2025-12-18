Сергей Собянин поздравил работников ЗАГС с профессиональным праздником
Сотрудники органов ЗАГС в России отмечают профессиональный праздник - 19 декабря исполняется 108 лет со дня их образования. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
«За последние годы в Москве сформировался новый высокий стандарт организации свадеб — теплый, современный, с вниманием к деталям», — указал градоначальник.
Пары могут начать свою семейную историю в необычных и любимых местах столицы благодаря проекту «Новые адреса счастья». Свадьбу можно сыграть более чем в 30 красивых и оригинальных местах, включая особняк Спиридонова и Останкинскую телебашню. С 2019 года на таких площадках создали 75 тысяч семей.
Впервые горожане регистрировали браки в ходе масштабного городского проекта «Лето в Москве» — на Манежной, Болотной, Тверской площадях, на Тверском и Страстном бульварах, на сцене на Патриарших прудах.
В Москве уже открыли прием заявлений на следующий год, в загсы подали документы около трех тысяч пар. В столице планируют расширить список площадок, например, у пар появится возможность зарегистрировать брак в кинозале ГУМа.
Главным городским гидом по церемониям стал сервис «Наша свадьба». За два года им воспользовались более 1,3 млн раз. Здесь можно выбрать площадку, дату, удобную станцию метро и другие необходимые параметры.
Как отметил Собянин, за всей этой работой стоят сотрудники органов ЗАГС. Каждая церемония становится особенной благодаря их профессионализму, вниманию к деталям, стремлению создать атмосферу торжественности и семейного тепла. Мэр пожелал работникам загсов здоровья, удачи и благополучия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Теряют время!»: Невролог раскрыла «ужасающую» статистику по аутизму
- Буцкая призвала к профилактике для исключения аутизма у детей
- Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края
- Дело в юморе: Продюсер Айван Эткинсон о жанровом кино и работе с Гаем Ричи
- Замкнутый круг: Почему магазины повышают цену на одежду
- ВТБ: Мошенники переключились на схемы с наличными деньгами
- Спасибо СМИ и звездам: Диетолог объяснила взрыв интереса россиян к похудению
- Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
- В ФАС заявили, что нельзя повышать цены на продукты из-за роста НДС
- В Ростовской области три человека погибли и девять пострадали при атаке БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru