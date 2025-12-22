Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на олимпиаде по робототехнике

Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Финальные состязания, прошедшие на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево», проводились по двум направлениям — это беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника. .

Как отметил Собянин, за победу боролись более 350 старшеклассников из 23 регионов страны. Московские школьники завоевали 19 дипломов победителей и 47 — призеров. Это больше 70% всех наград.

«Поздравляю ребят с такими хорошими результатами! Желаю новых побед и воплощения всех смелых идей в жизнь», — написал градоначальник.

Он добавил, что победители получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.

Ранее Собянин заявил, что московские школьники в 2025 году завоевали 28 медалей международных олимпиад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

