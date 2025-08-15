Сергей Собянин поздравил московских археологов с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных специалистов с Днем археолога, который отмечается 15 августа. Об этом градоначальник написал в своем канале.
«Работа специалистов — увлекательное путешествие во времени и сохранение исторического наследия целых поколений. Благодаря им мы узнаем новое о прошлом Москвы», — отметил мэр.
Собянин пожелал археологам новых удивительных открытий.
Только с начала года столичные специалисты обнаружили более 87 тысяч предметов. В их числе фрагменты керамики, стекла и металла, печные изразцы с расписным фрагментом ХVIII века, маникюрный набор второй половины XIX века. Одна из самых интересных находок - красноглиняные амфоры ХVII века, сделанные в Испании, первый атрибутированный подобный объект в столице. Лучшие археологические находки 2025 года можно увидеть в Старом Английском Дворе в «Зарядье».
Другие редкие предметы хранятся в Музее археологии Москвы. В частности, это фрагменты белокаменного Воскресенского моста 1602 года через реку Неглинную и обнаруженный при реставрации Старого Гостиного Двора клад.
