Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024
Москва стала победителем премии World Innovation Award 2024 в номинации «Устойчивые города и сообщества». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Премию столице России присудили за внедрение передовых устойчивых технологий на земле, в воде и в воздухе. Речь идёт о автономном беспилотном роботе-уборщике, коммунальном флоте Москвы и лабораториях экомониторинга.
Награду получил мэр Москвы Сергей Собянин. Ему её вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
«Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами всеми решаем», – заявил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что с января 2024 году в парках Москвы дорожки для прогулок убирают десять автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru