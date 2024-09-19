Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Премию столице России присудили за внедрение передовых устойчивых технологий на земле, в воде и в воздухе. Речь идёт о автономном беспилотном роботе-уборщике, коммунальном флоте Москвы и лабораториях экомониторинга.

Награду получил мэр Москвы Сергей Собянин. Ему её вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

«Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами всеми решаем», – заявил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что с января 2024 году в парках Москвы дорожки для прогулок убирают десять автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

