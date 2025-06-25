Сергей Собянин подвел итоги работы иммерсивного музея на Красной площади

Градоначальник напомнил, что выставка была посвящена 80-й годовщине Парада Победы 1945 года. Она состояла из нескольких тематических зон, в том числе поезда Победы «Мы из Берлина», на открытой платформе которого исполняли песни и показывали фрагмент фронтового спектакля.

Также современные технологии позволили воссоздать исторический фонтан Победителей, а на экспозиции «Москва встречает Победу» москвичам и гостям столицы показали личные вещи военачальников, участвовавших в Параде Победы.

«На Красной площади можно было увидеть разные театрализованные представления и ретромашины из Музея техники Вадима Задорожного», — добавил мэр.

Ранее филиал Третьяковской галереи открылся в Калининграде, куда привезли более 300 произведений живописи и скульптуры, сообщает RT.

