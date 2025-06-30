Сергей Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

По его словам, на четырёх ключевых площадках, которыми стали Болотная площадь, «Лужники», «Сколково» и Манеж, прошло 23 мероприятия, объединившие «предпринимателей, экспертов, дизайнеров, технологов».

Собянин указал, что в Московской неделе интерьера и дизайна приняли участие 1220 российских и зарубежных компаний, в рамках Дня предпринимательства прошло более 58 сессий, а в инновационном центре «Сколково» состоялась крупнейшая в СНГ стартап-конференция Startup Village.

Градоначальник также отметил, что в программу Московской недели предпринимательства вошла городская акция «День без турникетов», которая позволила побывать на ведущих предприятиях столицы на экскурсиях, мастер-классах и интерактивах более 2,3 тысячи человек.

Ранее Собянин заявил, что уже 46 компаний российской столицы с начала 2025 года присоединились к федеральному проекту «Производительность труда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

