Сергей Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства
Московскую неделю предпринимательства в 2025 году посетили более 300 тысяч человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на четырёх ключевых площадках, которыми стали Болотная площадь, «Лужники», «Сколково» и Манеж, прошло 23 мероприятия, объединившие «предпринимателей, экспертов, дизайнеров, технологов».
Собянин указал, что в Московской неделе интерьера и дизайна приняли участие 1220 российских и зарубежных компаний, в рамках Дня предпринимательства прошло более 58 сессий, а в инновационном центре «Сколково» состоялась крупнейшая в СНГ стартап-конференция Startup Village.
Градоначальник также отметил, что в программу Московской недели предпринимательства вошла городская акция «День без турникетов», которая позволила побывать на ведущих предприятиях столицы на экскурсиях, мастер-классах и интерактивах более 2,3 тысячи человек.
Ранее Собянин заявил, что уже 46 компаний российской столицы с начала 2025 года присоединились к федеральному проекту «Производительность труда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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