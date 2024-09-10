Участники фестивалей Москвы передали продукты для участников СВО
Участники московских гастрономических фестивалей «Лето в Москве. Мороженое и сладости — 2024» и «Вкусы России», а также форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» передали бойцам спецоперации угощения. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы.
Среди съедобных презентов: мед, варенье, различные виды чая. Так, предприниматель Анна Сучкова, которая работает в сфере общепита, присоединилась к акции помощи бойцам СВО с первых дней. Она приобретает необходимые товары для военных и оправляет на фронт. По ее словам, бойцам уже доставили блокаторы, дроны, бытовую химию.
Производитель продуктов питания из Карачаево-Черкесской Республики Марат Токов передал военным около 500 килограммов варенья из апельсинов, шишек и фейхоа, а также мед. Отмечается, что вся продукция рассчитана для длительные сроки хранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru