Сергей Собянин подвел итоги фестиваля «Пасхальный дар»

Основные мероприятия фестиваля приняли 30 городских площадок. На них было организовано около полутора тысяч творческих и кулинарных мастер-классов, а также спортивные мероприятия и масштабная сценическая программа.

К программе фестиваля присоединились многие столичные вузы, около 60 благотворительных фондов. На 25 площадках «Пасхального дара» можно было пожертвовать вещи для участников СВО и жителей новых территорий.

«Благодарю всех, кто принял участие в фестивале, особенно тех, кто занимался благотворительностью. Это такой главный проект этого фестиваля», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва подготовила ряд мероприятий в парках и общественных площадках, приуроченных ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

