Сергей Собянин подвел итоги фестиваля «Пасхальный дар»
Около миллиона человек стали гостями столичного фестиваля «Пасхальный дар» в 2025 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Основные мероприятия фестиваля приняли 30 городских площадок. На них было организовано около полутора тысяч творческих и кулинарных мастер-классов, а также спортивные мероприятия и масштабная сценическая программа.
К программе фестиваля присоединились многие столичные вузы, около 60 благотворительных фондов. На 25 площадках «Пасхального дара» можно было пожертвовать вещи для участников СВО и жителей новых территорий.
«Благодарю всех, кто принял участие в фестивале, особенно тех, кто занимался благотворительностью. Это такой главный проект этого фестиваля», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Москва подготовила ряд мероприятий в парках и общественных площадках, приуроченных ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru