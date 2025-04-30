Сергей Собянин подвел итоги фестиваля «Пасхальный дар»

Около миллиона человек стали гостями столичного фестиваля «Пасхальный дар» в 2025 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Основные мероприятия фестиваля приняли 30 городских площадок. На них было организовано около полутора тысяч творческих и кулинарных мастер-классов, а также спортивные мероприятия и масштабная сценическая программа.

К программе фестиваля присоединились многие столичные вузы, около 60 благотворительных фондов. На 25 площадках «Пасхального дара» можно было пожертвовать вещи для участников СВО и жителей новых территорий.

«Благодарю всех, кто принял участие в фестивале, особенно тех, кто занимался благотворительностью. Это такой главный проект этого фестиваля», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва подготовила ряд мероприятий в парках и общественных площадках, приуроченных ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина / t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваФестиваль

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