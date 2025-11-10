Сергей Собянин: Почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

Всемирный день сирот отмечают на планете 10 ноября, в Москве около 95 процентов детей-сирот живут в приемных семьях. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, Москва поставила перед собой задачу сделать так, чтобы все дети воспитывались в семье. Результатов удалось добиться благодаря выстроенной системе поддержки замещающих семей.

Город использует комплексный подход от профилактики социального сиротства до помощи приемным семьям. Число детей-сирот, которые проживают в центрах содействия семейному воспитанию, с каждым годом сокращается, сейчас там остаются менее тысячи воспитанников. Москвичи все чаще берут на воспитание детей от 10 лет. Около 60 процентов из тех, кто обрел родителей в текущем году — подростки.

Опека индивидуально подходит к устройству ребят в семьи, специалисты учитывают потребности и особенности детей и родителей. Важно формирование по-настоящему близких и доверительных отношений между ними, в первую очередь прорабатывают ближайшее окружение, что помогает большинству ребят обрести семью, минуя учреждения для сирот.

Для приемных семей в Москве запущены 20 школ приемных родителей. В них можно получить поддержку и знания, оценить свои внутренние ресурсы для принятия важного решения. Также родителям доступна помощь психологов, педагогов и других специалистов служб сопровождения и семейных центров, индивидуальный куратор органов опеки, льготы и выплаты. Кроме того, работает портал «Моя новая семья» со всей необходимой информацией по вопросам опеки и попечительства. Собянин напомнил, что в столице за вклад в семейное устройство детей-сирот вручают премию «Крылья аиста».

«Приемное родительство — это огромный труд, требующий самоотверженности и огромного сердца», — подчеркнул градоначальник.

Мэр выразил признательность и восхищение от имени всех москвичей.

