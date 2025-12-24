Сергей Собянин озвучил стратегические цели в градостроительстве
Стратегическими целями Москвы в сфере градостроительства является комплексное и эффективное развитие городских территорий. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Отчитываясь в Мосгордуме о результатах деятельности московского правительства, он отметил, что речь также идёт о создании новых градостроительных ядер и центров развития, которые будут основаны на мощных транспортных узлах.
«Это эффективное соединение Москвы с центрами развития Московской области и в целом повышение связанности большой агломерации ЦФО с населением в 30 млн человек», - подчеркнул мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что благодаря проекту КРТ на севере столицы появятся новые центры притяжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
