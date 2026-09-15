Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

По его словам, новый мост соединил участки Болотной набережной в единый пешеходный маршрут по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьёвы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг. Благодаря этому прогулки по центру столицы станут ещё удобнее.

«Прогулка по мосту займёт около полутора минут — это быстрее, чем по «старому» обходному маршруту. Ожидаем, что в наиболее востребованные часы новым объектом будут пользоваться свыше 1,5 тысячи человек в час», - написал градоначальник.

Мэр выразил уверенность, что новое сооружение наверняка станет одной из городских достопримечательностей. В тёмное время суток опоры моста и перильные ограждения украшает архитектурно-художественная подсветка. Также выполнено благоустройство - на участке Болотной набережной со стороны Репинского сквера обновили небольшой участок плитки, на подпорной стенке отвели места для сидения. В рамках озеленения высадили липы, сирень и гортензии.

Глава столицы добавил, что название нового моста москвичи выберут в проекте «Активный гражданин». Предлагается связать его либо с именем русского художника Ильи Репина, памятник которому расположен в ближайшем сквере (Репинский мост), либо с историческим кинотеатром «Ударник» (мост «Ударник»). Жители столицы смогут проголосовать за один из этих вариантов или доверить решение специалистам.

Строительно-монтажные работы производились с воды. Как рассказал Собянин, эта технология редко применяется в столице. Для этого была сформирована временная флотилия, в которую вошли малый и большой буксиры ледокольного типа, баржи различной грузоподъёмности для размещения строительных материалов, колёсной и гусеничной техники малых габаритов. Кроме того, была создана временная насыпь вдоль Водоотводного канала. За счёт этого стало возможно проводить работы в условиях ограниченного пространства, минимизировать размеры стройплощадки и избежать перекрытия движения по набережной.

В правительстве Москвы добавили, что за последние три года в столице возвели шесть пешеходных мостов: через реку Яузу в составе транспортного узла «Электрозаводская», вблизи МГТУ имени Баумана и в районе Будайской улицы, через реку Цыганку, через Водоотводный канал Москвы-реки и через Нагатинский затон. Планы на 2026–2028 годы предусматривают строительство ещё двух пешеходных мостов через Москву-реку: на Островную улицу и в сторону парка «Фили».

