Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс «Стальной» в Алексеевском районе

В «Стальном» оборудовали бассейн на 10 дорожек с чашей 50 на 25 метров, которая предназначена для оздоровительного и спортивного плавания, а также малый бассейн с чашей 10 на 6 метров для обучения плаванию детей младшего школьного возраста.

Так, город впервые в практике строительства 50-метрового бассейна вместо монолитного железобетона использовал чашу из нержавеющей стали, что обеспечит более эффективную эксплуатацию спортивного объекта. Также для безопасности посетителей в чаше большого бассейна смонтированы «умные» камеры. Если человек находиться на глубине более 10 секунд, то дежурному тренеру поступит сигнал на специальный браслет.

Также в спорткомплексе есть лаборатория для анализа проб воды. Единовременная пропускная способность спорткомплекса – свыше 170 человек.

