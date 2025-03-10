Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс «Стальной» в Алексеевском районе

Мэр столицы Сергей Собянин провел осмотр нового спортивного комплекса «Стальной» на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэра.

Собянин рассказал, что речь идет о хорошем спорткомплексе с 50-метровым бассейном. Мэр назвал его уникальным, так как 50-метровых бассейнов в столице не много.

По данным материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство спорткомплекса длилось 1,5 года и было осуществлено за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

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В «Стальном» оборудовали бассейн на 10 дорожек с чашей 50 на 25 метров, которая предназначена для оздоровительного и спортивного плавания, а также малый бассейн с чашей 10 на 6 метров для обучения плаванию детей младшего школьного возраста.

Так, город впервые в практике строительства 50-метрового бассейна вместо монолитного железобетона использовал чашу из нержавеющей стали, что обеспечит более эффективную эксплуатацию спортивного объекта. Также для безопасности посетителей в чаше большого бассейна смонтированы «умные» камеры. Если человек находиться на глубине более 10 секунд, то дежурному тренеру поступит сигнал на специальный браслет.

Также в спорткомплексе есть лаборатория для анализа проб воды. Единовременная пропускная способность спорткомплекса – свыше 170 человек.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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