Сергей Собянин сообщил о запуске проекта «Город обсуждает Московский спорт»

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о запуске проекта «Город обсуждает Московский спорт» на платформе «Город идей». По мнению градоначальника, медиаплатформа поможет москвичам стать соавторами будущего спортивного города.

Идеи будут приниматься по четырем тематическим проектам: спортивной инфраструктуре, спортивным фестивалям в городе, спортивным трансляциям и столичному порталу «Московский спорт». Получившие наибольшую поддержку идеи опубликуют на портале «Город идей», их реализует Департамент спорта Москвы.

Собянин также напомнил об успехе предшественника проекта — «Город обсуждает стандарты культурного досуга»: на данной медиаплатформе оставили 57 тысяч горожан оставили свыше 3 000 предложений в августе 2024 года.

