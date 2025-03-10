Сергей Собянин сообщил о запуске проекта «Город обсуждает Московский спорт»
Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о запуске проекта «Город обсуждает Московский спорт» на платформе «Город идей». По мнению градоначальника, медиаплатформа поможет москвичам стать соавторами будущего спортивного города.
Идеи будут приниматься по четырем тематическим проектам: спортивной инфраструктуре, спортивным фестивалям в городе, спортивным трансляциям и столичному порталу «Московский спорт». Получившие наибольшую поддержку идеи опубликуют на портале «Город идей», их реализует Департамент спорта Москвы.
Собянин также напомнил об успехе предшественника проекта — «Город обсуждает стандарты культурного досуга»: на данной медиаплатформе оставили 57 тысяч горожан оставили свыше 3 000 предложений в августе 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Число погибших после удара дрона ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех
- Маск сообщил, что не планирует посещать Румынию
- В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов
- ВСУ атаковали предприятия в Самарской области
- Фильм «Царевна-лягушка» возглавил кинопрокат России за уик-энд
- Четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье
- США впервые с 2022 года поставили в Россию кукурузу
- В Уфе припаркованный автомобиль провалился под землю
- Над пятью регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ
- Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от редкой болезни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru