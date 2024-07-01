Сергей Собянин открыл новый футбольный манеж в районе Ново-Переделкино
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в столичном районе Ново-Переделкино. Спортивный объект возведен в составе спорткомплекса «Арктика».
Отмечается, что манеж предназначен для проведения тренировок и соревнований по футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, теннису и другим видам спорта. Только за июнь спортивный объект посетили уже 3,5 тысячи москвичей, объект стал точкой притяжения для всех ценителей спорта.
Более 200 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года, в их числе и крупные профессиональные сооружения, и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения.
Значительную часть подобных сооружений в Москве возводят инвесторы: например, крытую ледовую арену в Щербинке, культурно-спортивный центр «Чайка». До конца года в эксплуатацию планируют ввести несколько спортобъектов, в том числе «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде, «Акварис» в Зябликове. При этом до конца 2026-го Москва намерена ввести в эксплуатацию еще около 39 подобных сооружений, 18 из них — за счет инвесторов.
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