Сергей Собянин открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

Он напомнил, что на шоссе Энтузиастов реализуется сразу три проекта. Кроме комплексного благоустройства магистрали это строительство эстакады на пересечении со Свободным проспектом, где «всё время пробки под девять баллов». Благодаря вводу эстакады заторов станет меньше, а транспортная доступность трёх районов Москвы и подмосковной Балашихи улучшится.

Третий важный проект, по словам Собянина — это трамвайные пути под эстакадой, которые соединят «Курскую» с районом Ивановское, где нет ни метро, ни трамвая». Мэр указал, что жители давно просили построить трамвайные пути, и власти Москвы «сделали это даже раньше положенного срока».

Отмечается, что на участке шоссе Энтузиастов от Новогиреевской улицы до улицы Сталеваров будет организовано бессветофорное движение транспорта, под эстакадой запустят круговое движение с выездами на Свободный проспект и Большой Купавенский проезд.

В рамках проекта предусмотрено строительство 3,6 километра дорог, из которых в августе 2026 года открыли 2,4 километра. Это, в том числе, шестиполосная 360-метрая эстакада. До конца текущего года планируется завершить строительство подземного перехода в районе дома 51 на шоссе Энтузиастов, а также боковых проездов и съездов, общая протяжённость которых составляет 1,2 километра с одной — двумя полосами движения в одном направлении.

Кроме того, между опорами искусственного сооружения будут проложены новые трамвайные пути. Они соединят 3-ю Владимирскую улицу с улицей Сталеваров, благодаря чему продлятся существующие и откроются новые маршруты.

Ожидается, что пропускная способность новой эстакады превысит 80 тысяч автомобилей ежедневно. За счёт реализации проекта на 15% снизится нагрузка на участки шоссе Энтузиастов в направлении центра (от улицы Сталеваров до Большого Купавенского проезда), на 12% — в сторону области (от Терлецкого проезда до Свободного проспекта) и на 14% — на Большой Купавенский проезд (от улицы Чечулина до шоссе Энтузиастов).

Всего в 2026–2028 годах в Москве запланировано строительство 296 километров дорог, 46 искусственных сооружений и 53 пешеходных перехода. Из них в текущем году — около 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. В список основных дорожных объектов на 2026 год входят уже введённые в эксплуатацию участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной и эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом.

