Собянин: В 2024 году в Москве археологи обнаружили 300 тысяч артефактов
9 декабря 202410:26
Столичные археологи обнаружили свыше 300 тысяч артефактов в полевой сезон 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«В работе у специалистов было больше 200 объектов, в том числе в Троицком и Новомосковском округах», — пояснил он.
На данный момент находки археологов находятся на реставрации. В дальнейшем они будут переданы в музеи.
За последние пять лет музеям было передано свыше 47 тысяч предметов, найденных в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru