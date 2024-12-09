Собянин: В 2024 году в Москве археологи обнаружили 300 тысяч артефактов

Столичные археологи обнаружили свыше 300 тысяч артефактов в полевой сезон 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В работе у специалистов было больше 200 объектов, в том числе в Троицком и Новомосковском округах», — пояснил он.

На данный момент находки археологов находятся на реставрации. В дальнейшем они будут переданы в музеи.

За последние пять лет музеям было передано свыше 47 тысяч предметов, найденных в Москве.

