Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии (Центр ядерной медицины) московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка».
Таким образом, в столице завершилось строительство масштабного медицинского комплекса.
Новый корпус оборудован техникой самого последнего поколения, что позволит врачам оказывать еще более качественную помощь пациентам.
По словам мэра, за последние годы система здравоохранения Москвы совершила революцию в диагностике онкозаболеваний. В медучреждениях столицы в настоящее время сокращены сроки проведения и увеличена точность патоморфологических исследований. Также в Москве завершили создание цифрового контура в области исследований на уровне лабораторий первого уровня.
Строительство шестиэтажного корпуса лучевой терапии завершили в январе 2024 года. Новое здание площадью 12,9 тысячи квадратных метров рассчитано на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара.
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