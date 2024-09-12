Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии (Центр ядерной медицины) московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка».

Таким образом, в столице завершилось строительство масштабного медицинского комплекса.

Новый корпус оборудован техникой самого последнего поколения, что позволит врачам оказывать еще более качественную помощь пациентам.

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По словам мэра, за последние годы система здравоохранения Москвы совершила революцию в диагностике онкозаболеваний. В медучреждениях столицы в настоящее время сокращены сроки проведения и увеличена точность патоморфологических исследований. Также в Москве завершили создание цифрового контура в области исследований на уровне лабораторий первого уровня.

Строительство шестиэтажного корпуса лучевой терапии завершили в январе 2024 года. Новое здание площадью 12,9 тысячи квадратных метров рассчитано на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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