Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова

Новый комплекс оборудован дополнительным проездом для автомобилей скорой помощи, вертолетной площадкой и зоной отдыха. Центр рассчитан принимать до 200 пациентов в день. В нем находятся 9 суперсовременных операционных.

Для удобства врачей здание соединено с основным корпусом больницы тёплым переходом. Центр функционирует по всем московским стандартам: врачи решают только медицинские вопросы, а со всем остальным пациентам помогают администраторы, документооборот также полностью цифровой. Первые посетители сходили на прием уже сегодня.

С открытием комплекса в Буяновской больнице в Москве завершилась программа реконструкции приемных отделений флагманских центров. Она подразумевала создание шести корпусов для предоставления экстренной помощи поступившим. С 2023 года они уже приняли более полумиллиона пациентов.

