Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова
Мэр Москвы Сергей Собянин провел торжественную церемонию открытия флагманского центра в городской больнице имени Буянова, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Новый комплекс оборудован дополнительным проездом для автомобилей скорой помощи, вертолетной площадкой и зоной отдыха. Центр рассчитан принимать до 200 пациентов в день. В нем находятся 9 суперсовременных операционных.
Для удобства врачей здание соединено с основным корпусом больницы тёплым переходом. Центр функционирует по всем московским стандартам: врачи решают только медицинские вопросы, а со всем остальным пациентам помогают администраторы, документооборот также полностью цифровой. Первые посетители сходили на прием уже сегодня.
С открытием комплекса в Буяновской больнице в Москве завершилась программа реконструкции приемных отделений флагманских центров. Она подразумевала создание шести корпусов для предоставления экстренной помощи поступившим. С 2023 года они уже приняли более полумиллиона пациентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АвтоВАЗ объявил отзыв более 47 тысяч автомобилей Lada
- Фестиваль «Новая волна» в 2025 году впервые пройдет в Казани
- Глава ПФКИ: Смена ударения в слове «звонит» это легитимизация безграмотности
- Юрист призвал наказывать за умышленные заражения тяжелыми болезнями
- Визит Зеленского опротестовали в ЮАР
- В Краснодаре не будут проводить парад Победы
- Путин заявил о росте ВВП
- Сейсмолог объяснил частые землетрясения в Стамбуле
- Депутат Милонов потребовал запретить телеканал Ю
- ФСБ раскрыла деятельность замешанного в международном мошенничестве колл-центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru