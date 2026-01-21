Сергей Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

В Москве открыли движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД является «относительно небольшим, но важным проектом». Он не только на 5% снизит нагрузку на шоссе, но и позволит улучшить работу востребованного автобусного маршрута С999.

Также благодаря дублёру станут доступнее станции метро «Коммунарка» и «Новомосковская», а время в пути от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе сократится до 10 минут.

«Он улучшит транспортное обслуживание большого московского района — Коммунарки, где уже живет более 150 тысяч человек», — добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, одним из ключевых проектов на 2026 год является дополнительный участок Московского скоростного диаметра от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
