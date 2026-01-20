Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в Хорошевском районе
Новые дороги общей протяженностью более двух километров появятся в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
«При развитии города мы уделяем много внимания транспортной инфраструктуре. Строим как большие знаковые объекты, так и локальные дорожно-уличные сети», — подчеркнул градоначальник.
Так, в Хорошевском районе реконструируют улицу Розанова от Хорошевского шоссе до 3-го Хорошевского проезда и сам проезд. В сторону Хорошевского шоссе и станции метро «Беговая» обустроят дополнительный выезд. Работы также затронут участок 5-й Магистральной улицы от Хорошевского шоссе до 2-го Хорошевского проезда.
Как отметил Собянин, в районе построят новые Проектируемый проезд № 6682, связывающий 3-й Хорошевский проезд и 5-ю Магистральную улицу, и Проектируемый проезд № 6684, обеспечивающий поперечную связь между Хорошевским и Звенигородским шоссе.
Кроме того, специалисты обновят съезды на пересечении с Хорошевским шоссе, установят остановки городского транспорта, обустроят пешеходные переходы и велодорожки на всех дорогах. После завершения работ запланировано комплексное благоустройство.
