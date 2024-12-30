Сергей Собянин: Около 177 млн человек посетили московские парки в 2024 году

По его словам, всего в московских парках в уходящем году прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности, на которые пришли 56 млн человек.

Также градоначальник рассказал, что количество бассейнов в парках в 2024 году увеличилось до 13, работали 10 кинотеатров под открытым небом, для пикников оборудовали спецплощадки, а в зимний период открыли 48 катков.

«Заработали также проекты «НянЯрядом», «Фотограф в парке» и «Психолог в парке». Они вызвали интерес среди жителей и гостей города и в 2025 году будут продолжены», - написал мэр Москвы.

Ранее стало известно, что в рамках проекта «Зима в Москве» с 2 по 7 января в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, Парке Горького и парке «Сокольники» пройдёт конкурс по очистке мандаринов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

