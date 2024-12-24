В рамках проекта «Зима в Москве» пройдет фестиваль ледяных скульптур

Тематикой фестиваля «Снег и лед в Москве» станет современная сказка - цифровые технологии, роботостроение и искусственный интеллект. В создании арт-объектов приняли участие более 30 творцов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Мурманской областей, Хабаровского края и других регионов. Также свои ледяные скульптуры представят гости из Белоруссии и Узбекистана.

Световые, интерактивные инсталляции и ледяные скульптуры можно будет увидеть в 10 популярных местах отдыха. Среди них – парк искусств «Музеон», парки: Горького, «Сокольники», Измайловский, Чистопрудном бульваре, сад имени Баумана. Специально для фестиваля в Москву привезли 600 тон льда. Помимо ледяных объектов будут представлены медиаинсталляции. Вход на мероприятия свободный.

