В рамках проекта «Зима в Москве» пройдет фестиваль ледяных скульптур

Фестиваль ледовых скульптур будет проходить в российской столице с 25 декабря по 20 января в рамках общегородского проекта «Зима в Москве». Как сообщили в столичном департаменте культуры, в парках и скверах появятся ледяные произведения искусства, дополненные интерактивными элементами и световыми инсталляциями.

«Зима в Москве»: в Петровском путевом дворце пройдет новогодняя программа

Тематикой фестиваля «Снег и лед в Москве» станет современная сказка - цифровые технологии, роботостроение и искусственный интеллект. В создании арт-объектов приняли участие более 30 творцов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Мурманской областей, Хабаровского края и других регионов. Также свои ледяные скульптуры представят гости из Белоруссии и Узбекистана.

Световые, интерактивные инсталляции и ледяные скульптуры можно будет увидеть в 10 популярных местах отдыха. Среди них – парк искусств «Музеон», парки: Горького, «Сокольники», Измайловский, Чистопрудном бульваре, сад имени Баумана. Специально для фестиваля в Москву привезли 600 тон льда. Помимо ледяных объектов будут представлены медиаинсталляции. Вход на мероприятия свободный.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЗимаМоскваФестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры