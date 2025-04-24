Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве
В столице 24 апреля стартует летняя навигация по Москве-реке, сообщил глава города Сергей Собянин.
По его словам, благодаря качественной инфраструктуре и сервису популярность речных круизов и прогулок растет год от года. В прошлом сезоне количество прибытий и отправлений круизных теплоходов от причалов Северного и Южного речных вокзалов увеличилось на 10%, а количество пассажиров — на 15%. В этом году ожидаем рост на 15% – более 2,5 тысячи швартовок.
В этом сезоне круизные теплоходы будут отправляться до десятков городов России. Среди них Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Пермь, Плес, Кострома, Самара и многие другие. Первое круизное судно теплоход «Русь Великая» отправится с Северного речного вокзала в Тверь.
Один из самых знаменитых маршрутов — речное Московское Золотое кольцо – пройдет через центр Москвы, вдоль Кремля и храма Христа Спасителя. От Северного речного вокзала возобновит работу регулярный маршрут до Химок и переправа до причала «Захарково». Также в этом сезоне планируется запуск третьего регулярного речного маршрута «Новоспасский — ЗИЛ», который свяжет четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru